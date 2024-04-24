Karlıova\'da Karların Erimesinin Ardından Temizlik Çalışması Başlatıldı

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Karlıova ilçesinde karların erimesinin ardından temizlik çalışması başlatıldı.

Karlıova Belediyesi ekiplerince, ilçede karların erimesinin ardından mahalle ve çarşı merkezinde temizlik çalışmalarına başlandı.

Ekipler, tazyikli su ile caddeleri temizliyor.

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten İtfaiye Amiri Sıddık Bingöl, "Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçe merkezinde temizlik yapmaya başladık. Tazyikli su ile cadde ve sokaklarımızı temizliyoruz." dedi.