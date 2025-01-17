Karne Heyecanı Tekirdağ'da - Son Dakika
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Karne Heyecanı Tekirdağ'da

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Tekirdağ'da öğrenciler karnelerini alırken büyük bir heyecan yaşadı. Protokol törene katıldı.

17.01.2025 12:11
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Tekirdağ'da karne heyecanı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen karne töreninde öğrenciler ve aileleri büyük bir heyecan yaşadı.

Hüseyin Pehlivan İlköğretim Okulu'nda gerçekleşen törene, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla katıldı. Törende, sınıfları gezen protokol üyeleri öğrencilere karnelerini dağıtarak başarı dileklerinde bulundu.

Karnelerini alan öğrenciler, mutluluklarını aileleriyle paylaştı.

Törene katılan protokol üyeleri, çocuklarla sohbet edip, onların tatil planlarını dinledi.

Karne Heyecanı Tekirdağ\'da
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Karne Heyecanı Tekirdağ'da - Son Dakika

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