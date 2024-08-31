Karpuz tarlasını hasat etmeye giden çiftçiye 'Karga' şoku - Son Dakika
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Karpuz tarlasını hasat etmeye giden çiftçiye 'Karga' şoku

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Kahramanmaraş'ta çiftçi Bahattin Gürbüz, karpuzlarını hasat etmek için tarlasına gittiğinde kargaların karpuzları yediğini görerek şok yaşadı. Karpuzların tamamının telef olduğunu belirten Gürbüz, kargaları mahkemeye veremeyeceklerini söyledi.

31.08.2024 14:10
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Karpuz tarlasını hasat etmeye giden çiftçiye 'Karga' şoku

Karpuz tarlasına dadanan kargalar, karpuzları yedi

Zarar eden çiftçi Bahattin Gürbüz: "Kargaları mahkemeye de veremeyiz"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta karpuzlarını hasat etmeye giden çiftçi, tarlasındaki karpuzların kargalar tarafından yendiğini görünce şok yaşadı.

Olay, Andırın ilçesine bağlı Akçakoyunlu köyünde meydana geldi. Köyde çiftçilik yapan Bahattin Gürbüz, 3 dekar arazisine karpuz ekti. 2 aydır tarlasına gözü gibi bakan ve karpuzları büyüten Gürbüz, tarladaki karpuzların olgunlaştığını görünce hasat etmeye karar verdi.

Sabah hasat için tarlasına giden Gürbüz, gördüğü manzara karşısında şok yaşadı. Tarladaki olgunlaşmış karpuzların bir bölümünün kargalar tarafından delinerek yenildiğini gördü.

Delik deşik olan karpuzların telef olduğuna şaşıran çiftçi Gürbüz, "Bu yıl ettiğimiz zararla kaldık. Sabahleyin tarlaya hasada geldim ama bir baktım ki kargalar karpuzun hepsini yemiş. 70 gündür emek ediyorum ama karpuzların hiç bir tanesini sağlam bulamadık. Şimdi kargaları mahkemeye de veremeyiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Ekonomi, Karga, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karpuz tarlasını hasat etmeye giden çiftçiye 'Karga' şoku - Son Dakika

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