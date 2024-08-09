Karpuz Yüklü Kamyonet Belen\'de Devrildi

Hatay'ın Belen ilçesinde, freni arızalanan karpuz yüklü kamyonet bir kooperatifin bahçesine devrildi.
K.A. idaresindeki 31 AOS 324 plakalı karpuz yüklü kamyonet, Muhlisali Mahallesi'nde freni arızalanınca sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Sürücü K.A. araçtan atlayarak kazadan yara almadan kurtuldu.
Duvara çarpan kamyonet, bir kooperatifin bahçesine devrildi.
Bahçeye devrilen araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
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