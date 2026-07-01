Karpuzları Ezdi, Pazarcıyı Şikayet Etti

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir sürücü, çıkan yol tartışmasının ardından sinirlenip, pazarcının sergideki karpuzlarını otomobiliyle ezdi. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Zafer Mahallesi 106 Sokak'ta meydana geldi. Otomobiliyle ilerleyen kadın sürücü, sokağın başında semt pazarı ile karşılaştı. Aracıyla geri manevra yapamayan sürücü ile karpuz sergisi bulunan pazarcı arasında yol verme tartışması çıktı. Bunun üzerine sinirlenen otomobil sürücüsü, sergideki karpuzları ezip, hızla uzaklaştı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Salı günü araç girişlerinin yasak olduğu pazar alanındaki ürünleri telef olan pazarcı esnafı, zarar nedeniyle otomobil sürücüsü hakkında polise şikayette bulundu.