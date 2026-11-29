Kars'ın Akyaka ilçesinde bazı pancar tarlalarında çamur nedeniyle araziye giremeyen üreticiler hasadı tamamlayamadı.

İlçede son dönemde etkisini sürdüren yağışların ardından tarım arazilerinde su birikintileri oluştu. Tarlaların çamurla kaplanması nedeniyle pancar sökümüne ara vermek zorunda kalan çiftçiler, hasadın tamamlanmasını bekliyor.

Su altında kalan pancar tarlaları dronla görüntülendi.

Çiftçi İbrahim Karaoğul, bu yıl 35 dönüm alanda pancar ekimi yaptığını, yağışlar nedeniyle hasadın yarısını tamamlayabildiğini söyledi.

Tarlasında kalan pancarları sökmekte zorlandığını belirten Karaoğul, şunları dile getirdi:

"Bu yıl bayağı yağmur yağdı biriken sulardan dolayı pancar sökümü yapamıyoruz. Halen de yağmur var, halen çamur. Korktuğumuz noktalardan biri de havaların soğuması, kar gelme sıkıntısı. İnşallah ürünlerimizi fazla zarar görmeden tarladan çıkarabiliriz. Bu yıl pancara çok emek harcadık. İnşallah o emeğimizin karşılığını alabiliriz ama şu anki yağmurdan dolayı bayağı sıkıntı yaşayacağız. İnşallah Allah o emeklerimizi boşa çıkarmaz. Bizim hedefimiz, zarar görmeden ürünlerimizi tarladan çıkarmak. Hava kar havasıdır inşallah kar yağmadan ürünümüzü tarladan çıkarabiliriz."