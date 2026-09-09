Kars Akyaka'da kaybolan kadın dron destekli aramada bilinci kapalı bulundu - Son Dakika
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Kars Akyaka'da kaybolan kadın dron destekli aramada bilinci kapalı bulundu

Kars Akyaka\'da kaybolan kadın dron destekli aramada bilinci kapalı bulundu
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Kars'ın Akyaka ilçesinde eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan kadın, AFAD koordinasyonundaki ekiplerce dron destekli aramada arazide bilinci kapalı halde bulundu. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadın, tedavi altına alındı.

Kars'ın Akyaka ilçesinde kaybolan kadını ekipler arazide bilinci kapalı halde buldu.

İstasyon Mahallesi'nde M.Ç. henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartıştı. Tartışmanın ardından M.Ç. evden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı.

Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

AFAD koordinasyonunda jandarma, emniyet, sağlık ve Karayolları Kurtarma Ekibi (KARAKURT) kadının en son görüldüğü arazide arama çalışması başlattı.

Dron destekli aramada M.Ç. arazide bilinci kapalı halde bulundu.

Sağlık ekiplerince Akyaka Entegre Devlet Hastanesine kaldırılan M.Ç. daha sonra Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars Akyaka'da kaybolan kadın dron destekli aramada bilinci kapalı bulundu - Son Dakika

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