Kars Akyaka'da yiyecek arayan kurt, Duraklı köyünde güvenlik kamerasına takıldı

Kars'ın Akyaka ilçesinde köye inen kurt güvenlik kamerasına yansıdı.

Hava sıcaklığının 1 dereceye düşmesi ve kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olmasıyla yaban hayvanları da yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

İlçeye bağlı Duraklı köyüne inen kurt yiyecek ararken, Kıyas Aykut'un evinin önünde bulunan güvenlik kamerasına takıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurdun bir süre köyde gezindiği ve daha sonra ayrıldığı görülüyor.