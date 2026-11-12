Kars Arpaçay'da Lavaş Gölü sıfırın altında 10 derecede buz tuttu - Son Dakika
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Kars Arpaçay'da Lavaş Gölü sıfırın altında 10 derecede buz tuttu

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Kars Arpaçay\'da Lavaş Gölü sıfırın altında 10 derecede buz tuttu
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Lavaş Gölü'nün yüzeyinin büyük bölümü, sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle buzla kaplandı. Kesin korunacak hassas alan olarak tescillenen göl dronla görüntülendi.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Lavaş Gölü'nün yüzeyinin büyük bölümü dondu.

Potansiyel doğal sit alanı kapsamında bulunan ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenen Lavaş Gölü, bölgede etkili olan dondurucu soğuklardan etkilendi.

Kars-Ardahan sınırında yer alan Çıldır Gölü'nün yakınındaki gölün yüzeyinin büyük bölümü, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle dondu.

Buzla kaplanan göl, dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: AA
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