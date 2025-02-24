Kars Barosu'ndan Kağızman Belediyesi'ne Kayyum Atamasına Tepki - Son Dakika
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Kars Barosu'ndan Kağızman Belediyesi'ne Kayyum Atamasına Tepki

Kars Barosu, Kağızman Belediyesi'ne kayyum atanmasını hukukun üstünlüğüne ve halk iradesine aykırı buldu. Tüm hukukçuları ve yurttaşları, demokratik değerlere sahip çıkmaya çağırdı.

24.02.2025 18:06  Güncelleme: 18:07
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(KARS) - Kars Barosu Yönetim Kurulu'ndan Kağızman Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Tüm hukukçuları, demokratik kitle örgütlerini ve yurttaşları, halk iradesine ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kars Barosu Yönetim Kurulu'ndan Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın görevden uzaklaştırılıp, yerine Kağızman Kaymakamı Okan Daştan'ın görevlendirilmesinin ardından, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Demokratik hukuk devletinde halkın iradesi, en temel meşruiyet kaynağıdır. Yerel yönetimler, halkın doğrudan seçtiği temsilciler aracılığıyla yönetilmesi gereken kurumlardır. Ancak, Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atanması, seçmen iradesinin yok sayıldığı, demokratik değerlerin ve hukuk devletinin zedelendiği bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Seçimle gelen yöneticilerin görevden alınması, ancak ve ancak yargı denetimi ve bağımsız mahkemelerin kararlarıyla mümkün olmalıdır. Oysa ülkemizde kayyum uygulamaları, yargı süreci tamamlanmadan, idari kararlarla ve hukuki denetim mekanizmaları işletilmeden hayata geçirilmektedir. Bu durum, hukuk devletinin temel ilkelerinden olan kuvvetler ayrılığına ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır.

"Seçme ve seçilme hakkı, keyfi idari kararlarla ortadan kaldırılamaz"

Kars Barosu olarak, seçilmiş belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmasını ve yerine kayyum atanmasını kabul edilemez buluyoruz. Anayasanın ve uluslararası sözleşmelerin koruması altında bulunan seçme ve seçilme hakkı, keyfi idari kararlarla ortadan kaldırılamaz. Hukukun üstünlüğünü savunan bir baro olarak, demokrasinin ve halk iradesinin hiçe sayılmasına karşı olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.

Tüm hukukçuları, demokratik kitle örgütlerini ve yurttaşları, halk iradesine ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kars Barosu'ndan Kağızman Belediyesi'ne Kayyum Atamasına Tepki - Son Dakika

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