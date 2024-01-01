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Kars Çayı'nda Buzla Kaplı Yeşilbaş Ördekler Yiyecek Arıyor - Son Dakika
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Kars Çayı'nda Buzla Kaplı Yeşilbaş Ördekler Yiyecek Arıyor

Kars'ta dondurucu soğuklar nedeniyle Kars Çayı'nda buzla kaplanan yeşilbaş ördekler, yiyecek bulmak için çaba sarf ediyor. Kentteki sulak alanların buz tutmasıyla birlikte yaban kuşları ve ördekler yiyecek bulmakta zorluk çekiyor.

Kars Çayı\'nda Buzla Kaplı Yeşilbaş Ördekler Yiyecek Arıyor
01.01.2024 - 15:41,
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Kars'ta, soğuk havanın etkisiyle kısmen buzla kaplanan Kars Çayı'nda yeşilbaş ördekler yiyecek ararken görüldü.

Kentte dondurucu soğuklar, yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü kentte bazı sulak alanlar buz tuttu.

Sulak alanların buzla kaplanması nedeniyle, göç etmeyerek kentte kalan yaban kuşları ve ördekler, yiyecek bulmakta zorluk çekti.

Paşaçayır Mahallesi'nden geçen Kars Çayı'nın donmayan bölümünü kullanan yeşilbaş ördekler, yavrularıyla yiyecek aradı.

Çok sayıda ördeğin buzlar arasında yiyecek araması objektiflere yansıdı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kars Çayı'nda Buzla Kaplı Yeşilbaş Ördekler Yiyecek Arıyor - Son Dakika
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