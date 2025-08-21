Kars Cezaevi'nde Film Gösterimi - Son Dakika
Kars Cezaevi'nde Film Gösterimi

21.08.2025 16:43
Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlüler için açık hava sineması etkinliği düzenlendi.

Kars Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlüler için film gösterimi etkinliği düzenlendi.

Ceza İnfaz Kurumlarının, infazın temel amacını yansıtan ve bireyleri topluma yeniden kazandırmayı hedefleyen rehabilitasyon faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu öncülüğünde ve Kars Belediyesinin katkılarıyla, kurum bünyesinde özel bir açık hava sineması etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe kurumdaki tüm hükümlüler ve personel katıldı.

Etkinlikte, Ceza İnfaz Kurumlarının sadece ıslah edici değil, aynı zamanda topluma entegrasyonu destekleyen kurumlar olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Açık Ceza İnfaz Kurumu, Etkinlikler, Cezaevi, Güncel, Eğitim, Kültür, Hukuk, Yaşam, kars

Sizin düşünceleriniz neler ?

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:24
“Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak“ iddiasına yalanlama
"Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak" iddiasına yalanlama
