Kars-Digor Yolu Tekrar Ulaşıma Açıldı

Güncel

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatılan Kars- Digor kara yolu ulaşıma açıldı.

Dün akşam kapatılan kara yolunda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını tamamladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kar, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle tır trafiğine kapatılan Kars-Digor yolunda gerekli tuzlama ve temizlik çalışmaları tamamlanmış olup, yol ağır taşıt trafiğine açılmıştır." ifadeleri kullanıldı.