Kars- Göle kara yolu, kar ve tipi nedeniyle araç geçişlerine kapatıldı.
Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kars-Göle kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm araç trafiğine kapatıldı.
Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Kars-Göle Yolu Kar Nedeniyle Kapatıldı - Son Dakika
