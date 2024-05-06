Kars-Göle yolunda domuz ailesi yiyecek ararken görüntülendi

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Kars- Göle yolunda domuz ailesi böyle görüntülendi

KARS - Kars-Göle karayolunda aç kalan ve su dere kenarında yiyecek arayan domuzlar yavrularıyla birlikte kameralara yansıdı.

Kars-Göle karayolu Balçeşme köyü çıkışında dere kenarında yiyecek arayan domuzlar yavrularıyla birlikte cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Kars-Göle karayolunda aracıyla yolculuk yapan Vedat Demiral, yol kenarından coşkuyla akan dere kenarında domuz ve yavrularını fark etti. Cep telefonuyla domuz ailesini çekmeye başlayan Demiral ve yanındaki arkadaşının diyaloğu ise dikkat çekti.

Demiral'ın yanında bulunan arkadaşı gördüğü domuz yavruları için yerel şive ile "Bir tanesi bu kadar mı yavruluyor ola", "Bak bak bu erkektir, saldıracak" cümleleri ise gülümsetti.

Bir süre yavrularıyla birlikte yiyecek arayan ve su ihtiyaçlarını karşılayan domuz ailesi, daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözlerden kayboldu.