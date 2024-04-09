Kars\'ın Akyaka ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Kars'ın Akyaka ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
İlçenin 2 bin 83 rakımlı İbiş köyü, nisan ayında karla kaplandı. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki köye kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Köyde beyaza bürünen doğada akarsularda yiyecek arayan yeşilbaş ördekler de görüldü.
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İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan olayda, çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı tutuklandı. Olayın meydana geldiği evde yaşanan tartışma sonucunda Furkan Uzunoğlu hayatını kaybederken, zanlı C.G. polis tarafından gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki ifade işlemlerinde susma hakkını kullandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesi Demirciler Mahallesi'nde yaş çay bahçelerinde gübreleme yapan bir kişi, vücut bütünlüğü bozulmuş bir erkek cesedi buldu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, cesedin yanında tüfek, tabanca, çanta içerisinde kıyafet ve bir miktar para bulundu. Ceset, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD ordusunun deniz yoluyla yardım ulaştırmak için Gazze Şeridi'nin kıyısına inşa ettiği limanın 21 Nisan'da faaliyete geçmesinin beklendiğini açıkladı. Austin, liman inşasında görevli olan ABD kuvvetlerinin korunmasının Savunma Bakanlığı'nın 'bir numaralı önceliği' olduğunu belirtti.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Mahir E.'ye ait iki katlı bir binada bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, evde büyük hasara yol açtı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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