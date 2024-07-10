Kars'ın Kağızman ilçesinde hayvanlarını otlatmaya giden kişi yaylada ölü bulundu - Son Dakika
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Kars'ın Kağızman ilçesinde hayvanlarını otlatmaya giden kişi yaylada ölü bulundu

Kars\'ın Kağızman ilçesinde hayvanlarını otlatmaya giden kişi yaylada ölü bulundu

Körpınar köyü yaylasında hayvanlarını otlatan Hayrettin D'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan aramada Hayrettin D, yaylada ölü bulundu. Cenaze, sel nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyen sağlık ekipleri tarafından omuzlarda taşınarak ambulansa ulaştırıldı ve otopsi için hastaneye götürüldü. Yapılan ilk incelemede Hayrettin D'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

10.07.2024 17:25
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Kars'ın Kağızman ilçesinde hayvanlarını otlatmaya götüren ve kendisinden haber alınamayan kişi yaylada ölü bulundu.

Körpınar köyü yaylasında hayvanlarını otlatan 56 yaşındaki Hayrettin D'den haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Köy sakinleri ile güvenlik güçlerince yapılan aramada, Hayrettin D, yaylada ölü buldu. Cenazenin alınması için olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sel nedeniyle kapanan yolda ilerleyemedi.

Kağızman Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmada, yol açılarak sağlık ekiplerinin geçişi sağlandı. Arazinin engebeli olması nedeniyle bir süre omuzlarda taşınarak ambulansa ulaştırılan cenaze, otopsi için Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayrettin D'nin yapılan ilk incelemede kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: AA

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