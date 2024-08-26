Kars'ın Kağızman ilçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Kars'ın Kağızman ilçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Kars\'ın Kağızman ilçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan silahlı, taşlı sopalı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. İki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve güvenlik önlemleri alındı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

26.08.2024 17:18
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Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan silahlı, taşlı sopalı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Akyayla köyündeki tarlada iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan tartışma, taşlı sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada, Engin Bozyel ile aynı aileden Hayrettin, Ömer, Burhan, Emrah ve Şener Yarımdağ ile Abubekir Altay yaralandı.

Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve silahla yaralandığı öğrenilen Abubekir Altay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, köyde, polis ekipleri ise hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ın Kağızman ilçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

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