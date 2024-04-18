Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan 2 bin 200 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, havaların ısınmasıyla doğa bütün güzelliklerini göstermeye başladı.
Karların erimeye başlamasıyla Hançerli düzü çayırlık alanlarda büyük göletler oluştu, 2 bin 368 rakımlı Handere bölgesinde de kış ve bahar aynı anda yaşanıyor.
Eriyen kar sularının oluşturduğu derelerde angıtlar, yeşilbaş ördekler hem yiyecek aradı hem de yüzmenin keyfini yaşadı. Sarıçamlarla çevrili Düzmeşe ormanlık alanında ise çiğdemler, mor kardelenler ve sarı çayır çiçekleri ortaya çıktı.
Havaların ısınmasıyla Mescitli köyünde çiftçiler sezonun ilk arpa tohumlarını ekmeye başladı.
Çiftçi Nevzat Demir, AA muhabirine, verimli bir yıl temenni ederek, "Yaklaşık 6 ay kıştan sonra kar kalktı tohumlarımızı ekmeye başladık. Allah izin verirse biçmesini de yapacağız." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa baharın gelişiyle canlandı - Son Dakika
Gazi Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi tarafından yapılan bilimsel çalışma, günlük yaşamda kullanılan plastik ürünlerin Alzheimer, MS, inme gibi hastalıklarda etkili olup olmadığını araştırıyor. Çalışmada, beyin hücrelerinde mikroplastiklerin bulunduğu tespit edildi ve bu durumun sağlık üzerindeki etkileri incelenecek. Araştırmanın sonuçları, farklı uzmanlık alanlarında yeni çalışmalara ışık tutacak.
Aydın'ın Didim ilçesinde terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranması bulunan A.Ç. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından göreve başlayan İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Makar ve üyelerini makamında kabul etti. Vali Ünsal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Genel Meclisi üyelerini tebrik etti ve başarılar diledi. İl Genel Meclisi Başkanı Makar ise Vali Ünsal'a teşekkür ederek, ilin kalkınması ve gelişmesi için çalışacaklarını belirtti.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Dörtyol ilçesinde 1 ay hapis cezası ile aranan E.E. gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı'nın (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını ortaya koyan 'Kanıt' belgeselinin galasına katılan büyükelçiler, AA'yı tebrik ederek, Gazze'deki insani krize dikkati çekti. Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin ve Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora, 'Kanıt' belgeselinin gala gösteriminde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında mahalle veya köy muhtarlığı seçimlerini kazanan muhtarlar mazbatalarını aldı. Şuhut'un Bademli köyünde gerçekleştirilen yerel seçimlerde, Arife Başyiğit tarihi bir başarıya imza attı ve köyün ilk kadın muhtarı oldu. Başyiğit, mazbatasını alır almaz köyünün yol ve güvenlik kamerası sorunlarını çözmek için çalışmalara başladı.
Arnavutköy'de servis minibüsü ile bir otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Boğazköy - Bolluca yolu uzun süre trafiğe kapalı tutuldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?