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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor - Son Dakika
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Sarıkamış Özel İdare Şefliği ekipleri, yoğun kar ve tipinin olduğu köy ve yayla yollarında karla mücadele çalışması yapıyor. Ekipler, sıfırın altında 15 dereceye düşen hava sıcaklığı ve 1,5 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Kars\'ın Sarıkamış ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor
20.01.2024 - 12:23,
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları, ekiplerin yoğun çalışmasıyla ulaşıma açılıyor.

İlçede aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kars İl Özel İdaresine bağlı Sarıkamış Özel İdare Şefliği ekipleri, greyder, kepçe ve dozerlerle kar ve tipinin yoğun yaşandığı Kızılçubuk, Karaurgan ve Çamyazı bölgesindeki köy ve yayla yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu köylerde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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