Kars Kafkas Üniversitesi Genel Sekreterliği'ne Doç. Dr. Muhammed Alparslan Kartal atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kars Kafkas Üniversitesi Genel Sekreterliği'ne Doç. Dr. Muhammed Alparslan Kartal atandı

Kars Kafkas Üniversitesi Genel Sekreterliği\'ne Doç. Dr. Muhammed Alparslan Kartal atandı

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Genel Sekreterliği görevine, Doç. Dr. Muhammed Alparslan Kartal atandı. Kartal, KAÜ İlahiyat Fakültesi'nde "Dekan Vekilliği" ve "Dekan Yardımcılığı" yapmıştır. Aynı zamanda üniversitenin Ebu'l-Hasan Harakani Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanlığı görevini yürütmektedir. Kartal, İngilizce ve Arapça bilmekte olup hadis üzerine birçok çalışma yapmaktadır.

09.02.2024 16:13  Güncelleme: 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Genel Sekreterliği görevine, Doç. Dr. Muhammed Alparslan Kartal atandı.

KAÜ İlahiyat Fakültesi'nde "Dekan Vekilliği" ve "Dekan Yardımcılığı" yapan Kartal, üniversitenin Genel Sekreterlik görevine getirildi.

Kartal, aynı zamanda üniversitenin Ebu'l-Hasan Harakani Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanlığı görevini yürütüyor.

Bedburg-Köln'de 1981'de dünyaya gelen Kartal, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdikten sonra 2015 yılında Ankara üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde "hadis" alanında doktorasını tamamladı.

???????İngilizce ile Arapça bilen ve bugüne kadar hadis üzerine birçok çalışma yapan Kartal, tasavvuf, siyaset bilimi ile kamu yönetimi gibi alanlarda akademik çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Ankara Üniversitesi, Siyaset, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars Kafkas Üniversitesi Genel Sekreterliği'ne Doç. Dr. Muhammed Alparslan Kartal atandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:38:12. #1.13#
SON DAKİKA: Kars Kafkas Üniversitesi Genel Sekreterliği'ne Doç. Dr. Muhammed Alparslan Kartal atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement