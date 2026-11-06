Kars-Kağızman yolunda panelvan ile traktör çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kars-Kağızman yolunda panelvan ile traktör çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars-Kağızman kara yolu Büyük Oluklu köyü mevkisinde panelvan ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılırken, araçta sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kars'ta panelvan ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Davut İ. (40) idaresindeki panelvan, Kars- Kağızman kara yolu Büyük Oluklu köyü mevkisinde İsmet S. yönetimindeki 36 ABU 668 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve Selim Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü Davut İ, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralanan sürücüler ile araçlardaki N.S. ve M.E.T, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Harakani Devlet Hastanesine sevk edilen Davut İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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