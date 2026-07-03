Kars Menderesleri Tarımı Canlandırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars Menderesleri Tarımı Canlandırıyor

Kars Menderesleri Tarımı Canlandırıyor
03.07.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'taki menderesler, tarım ve hayvancılığa önemli katkılar sağlıyor, çiftçiler yararlanıyor.

Kars'ta bu yıl yağışlarla canlanan menderesler, tarım ve hayvancılık faaliyetlerine önemli katkı sunuyor.

Bölgenin önemli akarsularından Arpaçay'ın kolu Telek Suyu'nun, yüksek rakımlı dağlardan eriyen kar ve kaynak sularıyla oluşturduğu menderesler, Okuçuğlu ile Tepecik köyleri arasında uzanan doğal yapısıyla dikkati çekiyor.

Silajlık mısır, arpa, buğday, ayçiçeği, lahana ve havuç üretiminin yapıldığı bölgede çiftçiler, mendereslerden tarlalarının sulanmasında yararlanıyor.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar da bu su kaynaklarından faydalanıyor. Çevresi yoğun yağışlarla yeşile bürünen mendereslerde otlayan sürüler ise güzel görüntüler oluşturuyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Kars Ovası'nın menderesler yönünden zengin olduğunu söyledi.

Şehrin tarım ve hayvancılık, özellikle de büyükbaş hayvancılık açısından Türkiye'de önemli konumda olduğunu anlatan Aydın, "Hayvanların hem doğada, merada, yaylalarda otlaması hem de kış ihtiyaçlarının karşılanması, tarımsal faaliyetlerle gerçekleşiyor. Bu sene özellikle yağışların iyi gitmesiyle menderesler biraz daha beslendi, daha güzel bir forma kavuştu." dedi.

Bölgeye birçok katkı sunan menderesleri, gelecek nesillere aktarmak için de koruyacaklarını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Menderesler geçtikleri bölgeden taşıdıkları alüvyonlar nedeniyle de bölgede verimli toprakların, tarım arazilerinin oluşmasını sağlıyor. Bir yandan suyun akış hızının düşmesi nedeniyle yer altı sularının da beslenmesine katkıları var. Bunun gibi doğal güzelliklerin oluşması ve turizme katkılarının yanı sıra bölgede yaşayan çiftçilerimiz hem hayvanlarını bu mendereslerde suluyor hem de arazilerinin sulama ihtiyaçlarını karşılamış oluyorlar. Mendereslerin ilimize çok katkısı var, onları koruyacağız ve geleceğe taşıyacağız."

Tepecik köyünden çiftçi Mehmet Kurtbaş da "Bu suyun çok faydası var, hayvanlarımız, koyunlarımız buradan su içiyor, insanlarımız gelip yüzüyor, keyif yapıyor, balık tutanlar oluyor. Çok faydalanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Çevre, Tarım, Kars, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars Menderesleri Tarımı Canlandırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti’nin kalesine MHP ve Bahçeli’nin pankartları asıldı DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı
Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti
İlçe ayakta Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu İlçe ayakta! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Niğde’de otel odasında ölü bulundu Niğde'de otel odasında ölü bulundu
Bursa’da çay ve kahve fiyatlarına yüzde 30 zam Bursa'da çay ve kahve fiyatlarına yüzde 30 zam

11:31
Deniz Göktaş’a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu’na protesto
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto
10:36
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı Milyonları etkileyen ödemeler arttı
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı
10:09
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:55
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 11:49:27. #7.12#
SON DAKİKA: Kars Menderesleri Tarımı Canlandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.