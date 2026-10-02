Kars merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 3 ilde 5 şüpheli gözaltına alındı

Kars merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "yasa dışı bahis" ve "7258 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, Kars'ta 3, Iğdır'da 1 ve Samsun'da 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladıkları ve banka hesap bilgilerini kullandırdıkları belirlenen 5 şüpheli, işlemleri için Kars İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.