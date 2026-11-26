Kars Sarıkamış'ta kar altındaki arazide yiyecek arayan iki kurt görüntülere yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki gündür aralıklarla etkili olan karın beyaza bürüdüğü arazide yiyecek arayan iki kurt görüntülendi. İlçeye 4 kilometre uzaklıktaki Hançerli Düzü'nde bir süre hayvan leşiyle beslenen kurtlar, ormanlık alana çekilerek gözden kayboldu.
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kurtlar karla kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi.
Sarıçam ormanlarıyla bozayı, kurt, vaşak, domuz ve kızıl tilki gibi birçok yaban hayvanına barınma ve üreme imkanı sunan 2 bin 150 rakımlı ilçede, iki gündür aralıklarla etkili olan kar, doğayı beyaza bürüdü.
İlçeye 4 kilometre uzaklıktaki Hançerli Düzü'nde yiyecek arayan iki kurt görüntülendi.
Bir süre karlı arazide buldukları hayvan leşiyle beslenen kurtlar, daha sonra ormanlık alana çekilerek gözden kayboldu.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?