Kars Selim'de araca yüklenirken gübre çukuruna düşen büyükbaşı iş makinesi kurtardı

Kars Selim'de araca yüklenirken gübre çukuruna düşen büyükbaşı iş makinesi kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ın Selim ilçesine bağlı Oluklu köyünde, bir çiftlikten satın alınan büyükbaşlardan biri araca yüklenirken gübre çukuruna düştü. Merdivenle çukura inen vatandaşların halat ve kaldırma kayışları bağladığı hayvan, iş makinesiyle yukarı çekilerek kurtarıldı.
Kars'ın Selim ilçesinde çukura düşen büyükbaş hayvan, iş makinesiyle kurtarıldı.
Oluklu köyünde Bülent Uyanık'ın bir çiftlikten satın aldığı büyükbaşlar araca yüklenirken hayvanlardan biri ahırın dışındaki gübre çukuruna düştü.
Çukura merdivenle inen vatandaşlar, hayvana halat ve kaldırma kayışları bağladı.
Hayvan, iş makinesine bağlanan kayışlarla yukarı çekilerek kurtarıldı.
Kaynak: AA
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