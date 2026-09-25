Kars Selim'de bozayı kovanları devirip bal yedi, o anlar kamerada

Kars'ın Selim ilçesinde bir bozayının, arılıktaki kovanları devirdikten sonra bal yediği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karakale köyünde arıcılık yapan Ayhan Aydın, arılığını kontrol etmeye gittiğinde bazı kovanların devrildiğini fark etti.

Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Aydın, bir bozayının arılığa girdiğini tespit etti.

Görüntülerde bozayının kovanları devirdikten sonra oturarak bal yediği, ardından da bölgeden uzaklaştığı yer alıyor.

Ayının, kovanlardan birindeki balın tamamını yediği öğrenildi.

Bölgede daha önce de ayıların diğer arıcılara ait kovanlara zarar verdiği belirtildi.