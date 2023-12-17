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Kars'ta 12 Yıl Sonra Tiyatro Topluluğu Yeniden Kuruldu - Son Dakika
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Kars'ta 12 Yıl Sonra Tiyatro Topluluğu Yeniden Kuruldu

Kars Belediyesi ve Kafkas Üniversitesi tarafından ortaklaşa kurulan 40 kişilik tiyatro topluluğu, 'Oz Büyücüsü' isimli çocuk oyunu ile seyirciyle buluştu. Kars'ta 12 yıl önce kapatılan tiyatro topluluğunun yeniden kurulması için Kars Belediyesi ve Kafkas Üniversitesi arasında protokol imzalandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat ile Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüsnü Kapu'nun imzaladığı protokolle çalışmalar başlatıldı. Tiyatro topluluğu, çocuklar için 'Oz Büyücüsü' oyununu sergileyecek.

17.12.2023 - 14:09,
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KARS'ta 12 yıl önce kapatılan tiyatro topluluğu yeniden kuruldu. Kars Belediyesi ve Kafkas Üniversitesi tarafından ortaklaşa kurulan 40 kişilik tiyatro topluluğunda 'Oz Büyücüsü' isimli çocuk oyunu ile seyirciyle buluştu. Kars'ta dönemin belediye yönetimi tarafından 12 yıl önce kapatılan tiyatro topluluğunun yeniden kurulması için 2 ay önce Kars Belediyesi ile Kafkas Üniversitesi protokol imzalandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat ile Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüsnü Kapu'nun imzaladığı protokolle çalışmalar başlatıldı. 40 kişilik tiyatro topluluğunda yeralmak isteyen 16 yaşından büyük kadın ve erkekler sözlü mülakata girdi. Oluşturulan ekip ilk oyunlarını oymamak için çalışmalarına başladı.

Kentin kültürel ve sanatsal kimliğine değer katmak, başta çocuk ve gençler olmak üzere vatandaşları kültürel ve sanatsal etkinliklere yönlendirmek amacıyla kurulan Kars Belediyesi Tiyatro Topluğu ilk oyunu olan 'Oz Büyücüsü" isimli çocuk oyunu ile izleyicilerin karşısına çıktı. Tiyatro gösterimini çocuklarla izleyen Vali Polat, gösterimin ardından emeği geçenlere teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.

Vali Polat, yaptığı açıklamada, 'Kars Belediyesi olarak kendi insanımızla kendi insanımıza oyun oynamak istiyoruz. Dışarıdan tiyatro grupları da getirebilirdik ama burada gördüğünüz herkes Kars'ta yaşayan kendi insanımız, sizlere oynadı. Gönüllerinden oynadılar, nasıl emek harcadıklarına birebir şahidim. Oyunumuz bu hafta devam edecek, tüm çocuklarımıza oynamayı hedefliyoruz ve ilçelerdeki çocuklarımızla da buluşmayı istiyoruz" diye konuştu.

'Oz Büyücüsü' isimli tiyatro gösterisi aralık ayı boyunca ücretsiz şekilde çocuklarla bir araya gelecek. Yetişkinler için ise hazırlanan 'Dolap Komedisi' isimli oyun 2024 yılı Ocak ayı içerisinde tiyatro severler ile buluşacak. (DHA)

Kars\'ta 12 Yıl Sonra Tiyatro Topluluğu Yeniden Kuruldu
Kaynak: DHA
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Kars Belediyesi, Kars, Son Dakika

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