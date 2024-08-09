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Kars'ta 200 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Kekliklerin bırakıldığı bölge 3 yıl ava yasaklandı

KARS - Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğünce Akyaka'da 200 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Gümüşhane Kelkit Kanatlı Üretim İstasyonu'ndan Kars'a 200 kınalı keklik getirildi.

DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekiplerince Akyaka'ya bağlı Karahan köyü kırsalında Kaymakam İsmail Demirtaş, DKMP Kars Şube Müdürü Resul Gök ve beraberindekilerin katılımıyla 200 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Kekliklerin doğaya bırakıldığı bölge ise 3 yıl yaban avına kapatıldı. Yasaklanan bölgede kaçak av yapanlara ise yakalandıkları takdirde cezai işlem uygulanacak.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, "Yaban hayatının hem korunması, hem de çeşitlendirilmesi amacıyla bugün Karahan köyümüzde kınalı kekliklerimizin doğaya salınımını gerçekleştirdik. Keklik hem yaban hayatının çeşitlendirilmesi, hem de zirai mücadeleye yardımcı oluyorlar. Şöyle keklikler hem kene ile hem de doğadaki diğer zararlı böceklerle mücadele ediyorlar ve doğanın korunmasına bu şekilde yardımcı oluyorlar. İnşallah ilerleyen yıllarda Karahan köyümüzde kınalı keklik popülasyonun artacağına inanıyorum" dedi.

Bölgenin 3 yıl ava yasaklandığını ifade eden Demirtaş, "Kekliklerin doğaya salınmasıyla birlikte bu bölgede 3 yıl av yasağı da başladı. Kekliklerimizi muhtarımıza emanet ettik. Her hangi bir avcı gelmesi durumunda gerek jandarmamıza, gerek DKMP'ye kendisi bildirimde bulunarak buradaki doğanın korunmasına yardımcı olacak" diye konuştu.

Öte yandan bölgeye bırakılan kekliklerin korunacak. Bölge avlanma faaliyetleri kapsamı dışında tutularak, 3 yıl süreyle kara avcılığına yasaklandı.