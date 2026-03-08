Kars'ta 32 Köy Yoluna Karla Mücadele - Son Dakika
Kars'ta 32 Köy Yoluna Karla Mücadele

08.03.2026 11:30
Kars'ta kar yağışı sonrası kapanan 32 köy yolunu açmak için İl Özel İdaresi çalışmalara başladı.

KARS'ta etkili olan kar yağışı ve şiddetli fırtınanın ardından ulaşıma kapanan 32 köy yolunu açmak için 7kar kaplanları' olarak bilinen İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.

Kent genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgar kırsalda ulaşımı olumsuz etkiledi.

engelledi. Özellikle yüksek kesimlerde tipi nedeniyle 32 köyün yolu kapandı. Köy yollarını ulaşıma açmak için İl Özel İdaresi'nin kar kaplanları karla mücadeleye başladı. Ekipler, iş makineleriyle kar kütlelerini temizlemek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Karla mücadele kapsamında gece gündüz sahada görev yapan ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına birçok noktada yürütülen yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: DHA

