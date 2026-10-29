Kars'ta 60 yaşındaki eczacı evinde ölü bulundu

Kars'ta 60 yaşındaki eczacı evinde ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ta yaşayan 60 yaşındaki eczacı evinde ölü bulundu.
Kars'ta yaşayan 60 yaşındaki eczacı evinde ölü bulundu.
Şehitler Mahallesi Aşık Sabri Şimşekoğlu Caddesi'ndeki ikametinde eczacı Birkan Çelik'ten (60) haber alamayan yakınları evine gitti.
Kapının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi ve eve sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi
Çelik, itfaiye ekiplerince kapısı açılan evde yatağında hareketsiz halde bulundu.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Çelik'in cenazesi Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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