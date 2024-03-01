Kars'ta Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kars'ta Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı

Kars\'ta Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir çöplüğü bölgesinde yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

01.03.2024 18:35  Güncelleme: 18:38
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Kars'ta, Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göç ile mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, şehir çöplüğü bölgesinde yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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