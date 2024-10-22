Kars'ta Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı Açıldı

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Kars'ta bir hayırseverin desteğiyle köy okulunda "Akıl ve zeka oyunları sınıfı" oluşturuldu.

Valiliğin KAFKAS Projesi kapsamında bir hayırseverin desteğiyle Digor ilçesine bağlı Türkmeşen Köyü Ortaokuluna öğrencilerin oyun oynayarak gelişim gösterecekleri sınıf kuruldu.

Vali Ziya Polat, açılışta yaptığı konuşmada, sınıfın açılmasında emeği geçen hayırsevere teşekkür etti.

Karslı hayırseverlerin desteklerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz 1 yıldır KAFKAS Projesi'ni uyguluyoruz. Akıl zeka oyunları da projenin alt projelerinden ve bu kapsamda bugün 16'ncı sınıfımızı açıyoruz. Bu bir yıl içerisinde açıldı. İnşallah önümüzdeki 2 ay içerisinde her ilçemizde kesinlikle bir tane akıl ve zeka oyunları sınıfımız olacak. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz Akıl Zeka Oyunları Kars Turnuvası'nı yapmıştık. Kars tarihinde ilk defa geçen sene gerçekleştirdik. Kars olarak eğitimde istediğimiz noktaya gelmek için hep beraber çalışacağız. Sadece kamu kurum ve kuruluşlar değil, STK'lerimiz, hayırseverlerimiz, muhtarlarımızla topyekun seferber olmamız lazım."

Digor Kaymakamı Hasan Musab Okatan, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, kurum müdürleri ve öğrencilerin katılımıyla yapılan açılış sonrası Vali Polat, sınıf hakkında bilgi alıp, öğrencilerin derslerine bir süre eşlik etti.