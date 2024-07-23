Kars'ta Atıl Durumdaki Araziler Tarıma Kazandırılıyor

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Kars'ta nadasa bırakılan, daha önce kullanılmayan atıl durumdaki tüm arazilerin tarımsal faaliyetlere açılarak üretimin artırılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, Kars'ta bu yıl atıl durumdaki 48 bin 500 dekar arazide çiftçiler üretim yapmaya başladı.

Sertifikalı buğday, yağlık ayçiçeği, sertifikalı tritikale tohumu, bezostaja, nohutla ilgili projeleri hayata geçiren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretim yapan çiftçilere yüzde 50 ve 75 hibeyle sertifikalı tohum desteği sağladı.

Aldıkları desteklerle kent merkezi ve ilçelerdeki birçok arazide ekim yapan çiftçilerin hasat ettikleri ürünlerden ekonomiye katkı sağlaması bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, TAKE Projesi kapsamında Kars'ta da çiftçilere çeşitli destekler verdiklerini söyledi.

Atıl durumdaki arazilerde ilk defa yeni ürünler denediklerini ve olumlu sonuçlar aldıklarını anlatan Aydın, "Son 1 yıl içerisinde Kars'ta 48 bin 500 dekarlık alanı tarıma kazandırdık ve buralarda bakanlığın destekleriyle yüzde 50-75 tohum vermek suretiyle bu alanları tarıma kazandırdık." dedi.

"Azkan" cinsi nohut tohumu verdikleri Yolboyu köyünde 10 dekarlık arazide ekim yapıldığını dile getiren Aydın, "İlimiz genelinde 1250 dekarlık alanda nohut tohumu dağıttık ve yüzde 75'lik oranını Tarım ve Orman Bakanlığı olarak karşılamış olduk." ifadelerini kullandı.

"Dekarda 250 kilogram civarında nohut verimi almayı planlıyoruz"

Tarlalara ekilecek ürünlerin daha önce test edildiğini ve bölgeye uygunluğu takip edildiğini dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"Tarım alanlarının planlanması ve atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılması hususunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekimler yapılmadan önce ilimize uyup uymayacağı hususunda çalışmalar yapıyoruz. Küçük parsellerde denemeler gerçekleştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz nohut tarlasında dekarda 250 kilogram civarında nohut verimi almayı planlıyoruz. Bu nohutu da denedik verimi iyi olduğunu gördük, bölgemize de uygun olduğu anlaşılınca ilimizde uygulamaya koyduk. Gördüğümüz kadarıyla iyi sonuçlar alıyoruz."

Aydın, atıl durumdaki arazileri tarıma kazandırmayı amaçladıklarını ve bu program kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"Proje kapsamında 4 bin 675 çiftçimize tohum dağıttık. İlk defa denediğimiz, hibe destekli projeyle ekilen nohuttan iyi sonuç aldık. İnşallah ilerleyen süreçte atıl durumdaki araziyi kazandırmak isteyen bunu ekmeye devam edecekler." diyen Aydın, bu ürün açısından bölgenin öneminin artacağını işaret etti.

"Güzel bir verim bekliyoruz"

Susuz ilçesine bağlı Yolboyu köyünde ilk defa "Azkan" cinsi nohutu eken çiftçi Mertcan Ayebe de daha önce sadece arpa, yulaf ve buğday üretimi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Nadasa bıraktıkları arazide Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün teşvikiyle nohut üretimi yapmaya başladıklarını dile getiren Ayebe, "Tohumu yüzde 75 hibe ile aldık, ekipler ekipman desteği vererek nasıl ekileceğini de gösterdi. İlk defa ekmemize rağmen ürün iyi durumda, güzel bir verim bekliyoruz." diye konuştu.