Kars'ta belediyenin temizlik görevlisinin Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kars'ta belediyenin temizlik görevlisinin Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı

Kars\'ta belediyenin temizlik görevlisinin Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı

Kars Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Hakan Mintaş'ın, çöpte bulduğu Türk bayrağını temizleyip öptükten sonra cebine koyması takdir topladı.

19.11.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Hakan Mintaş'ın, çöpte bulduğu Türk bayrağını temizleyip öptükten sonra cebine koyması takdir topladı.

Yenişehir Mahallesi'nde temizlik yapan 2 çocuk babası 40 yaşındaki Hakan Mintaş, çöp içinde fark ettiği Türk bayrağını temizleyip öptükten sonra cebine koydu. Bu anları gören bir vatandaş da belediyeyi arayıp teşekkür etti.

Durumu öğrenen Temizlik İşleri Müdürü Cihan Nayir, Mintaş'ı, çalışma yaptığı yere giderek hassasiyetinden dolayı kutladı.

Temizlik görevlisi Mintaş, vatandaşların bayrak konusunda hassas olmasını isteyerek, "Yenişehir Mahallesi'nde çalışıyorduk. Çalışma yaptığım sırada bayrağımı gördüm, aldım ve temizledikten sonra cebime koydum. Bizim bayrağımız hiç bir zaman yere inmez her zaman dalgalanır." dedi.

Müdür Nayir de bir vatandaşın belediyenin çözüm merkezini arayıp personelin örnek davranışından dolayı teşekkür ettiğini anlattı.

Bunu öğrendiğinde personeline teşekkür etmek istediğini ifade eden Nayir, "Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların iç içe olması önemli bir olay, personelimiz olması gerekeni yapıyor. Türk bayrağımız şehitlerimizin kanıyla sulanmış mukaddesatımızdır, personellerimize her zaman bu konuda duyarlı olmalarını söylüyoruz." diye konuştu.

Belediyeyi arayarak konuyu ileten ve teşekkür eden Serhat Çelik ise temizlik personelinin duyarlı hareketinin kendisini duygulandırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Sabah işe giderken belediye personellerinin burada çalışması vardı. Arkadaşımı beklerken belediye ekiplerinin çalışmasını izliyordum. Bir belediye personeli çok duyarlı bir hareket yaptı, çöplerin içinde bulduğu Türk bayrağını güzelce temizleyerek öptü ve katlayarak cebine koydu, çok güzel bir davranış sergiledi. Ben de kayıtsız kalamadım, ismini sordum teşekkür ettim, belediyeye ulaştım personellerinin bu davranışından dolayı hepsine teşekkür ettim. Benim gözümde çevrenin temizliğinden ziyade o davranış her şeyden kıymetliydi."

Kaynak: AA

Kars Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Çevre, kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta belediyenin temizlik görevlisinin Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün Fırat Sarı’nın hemşiresinden ilk itiraf geldi Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi
04:16 Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü
03:02 Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah’a karşı operasyonlarımız sürecek Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah'a karşı operasyonlarımız sürecek
01:38 G20 Zirvesi’nde samimi görüntüler G20 Zirvesi'nde samimi görüntüler
23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
23:36 Hizbullah’tan Tel Aviv’e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var Hizbullah'tan Tel Aviv'e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var
23:22 Emirgan Sahili’nde yarı çıplak vatandaş şoku Emirgan Sahili'nde yarı çıplak vatandaş şoku
23:19 Fenerbahçe’nin Cristian Medina transferi yattı Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferi yattı
23:15 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 18:06:20. #1.13#
SON DAKİKA: Kars'ta belediyenin temizlik görevlisinin Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.