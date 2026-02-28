Kars\'ta Buz Sarkıtı Çocuğun Başına Düştü

KARS'ın en işlek noktalarından Faikbey Caddesi'nde, bir binanın çatısından kopan buz sarkıtı F.N.T 'nin (9) başına isabet etti. Yaralanan kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Kentte etkili olan soğuk havanın ardından çok sayıda binanın saçaklarında buz sarkıtları oluştu. Şehir merkezinin en yoğun bölgesi olan Faikbey Caddesi üzerinde yürüyen F.N.T.'nin başına çatıda biriken buz sarkıtı düştü. Darbenin şiddetiyle yere yığılan küçük kıza ilk müdahaleyi çevredekiler ve ailesi yaptı. Başından yaralanan F.N.T. Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan F.N.T.'nin sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

FOTORĞAFLI