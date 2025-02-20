Ardahan- Kars ve Kars- Göle kara yolunda yoğun buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.
Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Olumsuz hava koşulları sebebiyle Kars-Ardahan kara yolunun Susuz mevkisinde yoğun buzlanma meydana geldi.
Yol, tır ve çekicilerin geçişine kapatıldı.
Kar yağışının yoğunlaştığı Kars-Göle kara yolu da tırların geçişine kapatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kars' ta Buzlanma Nedeniyle Tır Geçişi Yasaklandı - Son Dakika
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