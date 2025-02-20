Kars\' ta Buzlanma Nedeniyle Tır Geçişi Yasaklandı

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Ardahan- Kars ve Kars- Göle kara yolunda yoğun buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Kars-Ardahan kara yolunun Susuz mevkisinde yoğun buzlanma meydana geldi.

Yol, tır ve çekicilerin geçişine kapatıldı.

Kar yağışının yoğunlaştığı Kars-Göle kara yolu da tırların geçişine kapatıldı.