Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta Çekici Araçlara Silahlı Saldırı

05.04.2026 23:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta park halindeki iki çekici araca kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı, soruşturma başlatıldı.

KARS'ta park halindeki iki adet çekici aracı kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Polis ekipleri kaçan faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Kars Hakim Ali Rıza Sokak'ta meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde bulunan iki oto kurtarma aracına, kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde araç çevresinde ve sokak üzerinde 7 adet boş kovan tespit edildi. Kurşunların hedefi olan oto kurtarma aracında maddi hasar meydana gelirken, saldırı sırasında araçta ve çevrede kimsenin bulunmaması yaralanma veya can kaybını önledi.

Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ/KARS,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Olay, Kars, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 12:16:56. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.