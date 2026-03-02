Kars'ta çocuklardan kardan ev - Son Dakika
Kars'ta çocuklardan kardan ev

Kars\'ta çocuklardan kardan ev
02.03.2026 10:09
Kars'ta yoğun kar yağışında çocuklar, aileleriyle bahçelerine kardan ev yaparak eğlendi.

KARS'ta etkili olan yoğun yağış sonrası bir grup çocuk, ailelerinin yardımıyla evlerinin bahçesine kardan ev yaptı.

Kentte yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışını çocuklar eğlenceye dönüştürdü. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu kent merkezinde Kars Belediyesi, cadde ve sokakları temizledi. Yenişehir Mahallesi Zahide Hanım Konakları'nda yaşayan Beyza Beren Bilgir, Almina Beril Bilgir ile komşuları Ela Miraç Koçali ve Elva Miraç Koçali kardeşler, ailelerinin de desteğiyle kardan ev yaptı, Kar yığınının içini oyan, kenarlarını da güçlendiren çocuklar, 4 kişinin sığabileceği bir ev inşa etti. Kardan evin üzerine de Türk bayrağı diken çocuklar, evlerinden yiyecekler getirdi.

Çocuklar, içinde oturup sohbet ettikleri kardan evin rüzgar almadığını söyledi. Kendilerini Kuzey Kutbu'ndaymış gibi hissettiklerini söyleyen grup, ayrıca kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
