Kars'ta çöpe atılan ekmeği öpen temizlik görevlisi, onu yaban hayvanlarına ulaştırdı

Kars'ta belediyenin temizlik işleri görevlisinin çöpte bulduğu ekmeğe gösterdiği hassasiyet araç kamerasınca kaydedildi.

Belediye ekiplerinin Cumhuriyet Caddesi'nde çöp kamyonuyla atıkları toplama çalışması sırasında temizlik işçilerinden biri, çöp kutusuna atılmış ekmeği fark etti.

Çöpten çıkardığı ekmeği öpüp alnına koyan görevli, daha sonra bir eliyle çöp kamyonuna tutundu, diğer eliyle de ekmeği yanında götürdü.

Görevlinin ekmeği soğuk havada aç kalan yaban hayvanları için yüksek bir noktaya bıraktığı öğrenildi.

AA'nın araç kamerasınca görüntülenen anlar, israfa karşı örnek bir davranış olarak kayda geçti.