Kars'ta Dağcılar, Yahni Dağı'nda 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika
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Kars'ta Dağcılar, Yahni Dağı'nda 19 Mayıs'ı Kutladı

Kars\'ta Dağcılar, Yahni Dağı\'nda 19 Mayıs\'ı Kutladı

Kars Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği üyeleri, Büyük Yahni Dağı'na tırmanış düzenleyerek 19 Mayıs'ı kutladı. Dağcılar, zirvede saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu ve şehitler için dua etti. Etkinlik, Türk bayrağı altında yapılan dinlenme ve inişle tamamlandı.

18.05.2024 15:46
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Kars'ta dağcılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı'nın zirvesinde kutladı.

Kars Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARSDAK) üyeleri, Kars'ın Rus ordularına karşı savunulmasında kullanılan Büyük Yahni Dağı'na tırmanış düzenlendi.

Ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle yürüyüş yapan dağcılar, zirvede saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu ardından şehitler için dua etti.

Yeşillikler arasında tırmanışı yapan sporcular, zirvede bulunan Türk bayrağı altında bir süre dinlendikten sonra inişle etkinliği tamamladı.

KARSDAK Başkanı Özfer Koçak, AA muhabirine, 19 Mayıs'ı, 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı'nda kutladıklarını belirterek, "Bizim için çok özel bir gün, Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Güzel bir günde, güzel bir tırmanış gerçekleştirdik, tüm sporcuların da gününü kutluyoruz. Bu dağ bizim yaz ve kış aylarında antrenman yaptığımız alan, her hafta sabah erkenden gelip burada yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sema Canbakan ise yürüyüşe katılmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, nice 19 Mayısları görme temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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