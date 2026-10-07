Kars'ta doğal gaz sızıntısından aynı aileden 5 kişi etkilendi, Erzurum'a sevk edildi - Son Dakika
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Kars'ta doğal gaz sızıntısından aynı aileden 5 kişi etkilendi, Erzurum'a sevk edildi

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Kars'ın Halitpaşa Mahallesi'nde borudan sızan doğal gazdan etkilenen aynı aileden 5 kişi, sabah saatlerinde 112'den yardım istedi. Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile, burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Kars'ta borudan sızan doğal gazdan etkilenen aynı aileden 5 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Halitpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir aile, şiddetli baş ağrısı şikayeti yaşaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine mahalleye giden sağlık ekipleri, M.Y, İ.C.Y, Z.Y, Z.G.Y. ve A.Y'nin borudan sızan doğal gazdan etkilendiğini belirledi.

Ambulansla Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan aile, burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kars'ta doğal gaz sızıntısından aynı aileden 5 kişi etkilendi, Erzurum'a sevk edildi - Son Dakika
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