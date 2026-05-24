Kars\'ta Doğu Kapı\'nın Önemi Vurgulandı

24.05.2026 09:45
Kars heyeti, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecini ve Doğu Kapı'nın ticarete etkisini görüştü.

KARS Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, meclis üyeleriyle birlikte Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Emekli Büyükelçi Serdar Kılıç'ı ziyaret etti. Kars heyeti, sınırın her iki tarafında yürütülen çalışmaların bölgesel normalleşmenin önemli göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreciyle ilgili gelişmeler sürürken sınır kenti Kars'ta da hazırlıklar başladı. Ermenistan'a açılan Akyaka ilçesindeki Doğu Kapı'nın geleceğiyle ilgili Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan başkanlığındaki bir heyet, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Emekli Büyükelçi Serdar Kılıç'ı ziyaret etti.

Akyaka ilçesinde yer alan Doğu Kapı'nın açılmasının ele alındığı görüşmede Özel Temsilci Kılıç, Kars heyetine gelinen nokta hakkında bilgi verdi. Kılıç, Doğu Kapı'nın açılması konusunda Türkiye tarafının önemli ölçüde hazır olduğunu ancak Ermenistan tarafında tamamlanması gereken altyapı, yatırım ve teknik hazırlıkların bulunduğunu bildirdi.

KARS İÇİN TARİHİ BİR FIRSAT

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, yaptıkları görüşmede Doğu Kapı başta olmak üzere ticaret, ulaşım ve turizm alanındaki gelişmelerin değerlendirildiğini ifade etti. Doğu Kapı'nın Kars için tarihi bir fırsat olduğunu ifade ettiklerini belirten Bozan, Ermenistan ile ticaretin artık üçüncü ülkeler üzerinden değil doğrudan yapılabilmesine yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Doğu Kapı ile ilgili gelişmelerin Kars'ı heyecanlandırdığını kaydeden Bozan, "Özel temsilcimiz Serdar Kılıç ile yaptığımız görüşmede, ticari anlamda artık üçüncü bir ülkeye ihtiyaç duyulmadan doğrudan ticaret yapılabilmesine yönelik önemli gelişmelerin olduğunu öğrendik. Bu durum bölge ekonomisi açısından tarihi bir adımdır" dedi.

Doğu Kapı'nın açılmasıyla birlikte Kars'ın yalnızca sınır şehri değil, aynı zamanda önemli bir ticaret ve turizm merkezi haline geleceğini belirten Bozan, "Yıllardır sınırda olup kapısı kapalı kalan bir şehiriz. Ancak Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci şehirde büyük bir heyecan oluşturdu. Yaklaşık 3,5-4 milyon nüfuslu bir ülke ile doğrudan ticaret yapabilecek olmak bölgemiz için çok büyük fırsattır. Kapı'nın açılmasıyla birlikte Kars bir destinasyon merkezi haline gelebilir. Turizm gelişir, sanayi gelişir, ihracat ve ithalat güçlenir. Şehir ekonomisine ciddi katkılar sağlanır" diye konuştu.

Görüşmede tarihi İpek Yolu Köprüsü'nün restorasyon çalışmalarının da gündeme geldiğini ifade eden Bozan, sınırın her iki tarafında yürütülen çalışmaların bölgesel normalleşmenin önemli göstergesi olduğunu söyledi. Bozan ayrıca, Ermenistan tarafında Gürcistan otoyoluna bağlanacak yeni yol çalışmalarının sürdüğünü, Türkiye tarafında ise demir yolu altyapısının yenilenmesine yönelik girişimlerin konuşulduğunu belirtti.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak süreci yakından takip ettiklerini belirten Bozan, bölge iş dünyasının ticari kapasitesini artırmak adına çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: DHA

