Kars'ta Dolu ve Sağanak Zarara Yol Açtı
Kars'ın Sarıkamış ve Digor ilçelerinde dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi, tarım arazileri zarar gördü.
Kars'ın Sarıkamış ve Digor ilçelerinde dolu ve şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sarıkamış'ta etkili olan sağanak, yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, çevreyi beyaza bürüdü.
Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Evlerin bahçeleri ve bina çatıları doluyla kaplandı. Bazı tarım arazileri doludan zarar gördü.
Vatandaşlar, araçlarının üzerine karton, branda ve battaniye sererek doludan korumaya çalıştı.
Kızılçubuk bölgesinde dolu nedeniyle yolda kalan bir araç, vatandaşların yardımıyla güçlükle çıkabildi.
Digor ilçesinde de aniden bastıran dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dolu tarım arazilerinde hasar oluştururken ekipler hasar tespit çalışmasına başladı.
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