Kars'ta Dondurucu Soğuk ve Buz Sarkıtları

KARS'ta kar yağışı sonrası hava sıcaklığı aniden düşerken, ağaç dallarında buz sarkıtları oluştu.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Hava sıcaklığının aniden düşmesi ile kent buz keserken, ağaç dalları buz sarkıtları ile kaplandı. Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılarda bulunurken; ağaçlardan ve bina saçaklarından düşebilecek buz kütlelerine karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.