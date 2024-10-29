Kars\'ta Düğün Salonu Önünde Tragik Olay

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KARS'ta düğün salonuna açılan ateşte, olay yerine yakın evlerinin önünde oynayan Muhammet Poyraz Erdağı (6), hayatını kaybetti.

İnönü Caddesi'ndeki bir düğün salonuna, kimliği belirsiz kişilerce araçtan ateş açıldı. Bu sırada, salonun yaklaşık 150 metre ilerisinde, evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabası ile oynayan Muhammet Poyraz Erdağı başından yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, kurtarılamadı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.