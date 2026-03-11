Kars'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
Kars'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kars\'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu
11.03.2026 14:26
Kars'ta polisin dur ihtarına uymayan araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kars'ta polisin "dur" ihtarına uymayan araçta, 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda şüphe üzerine polis ekiplerince takibe alınan bir araç, çevre yolunda durdurulmak istendi.

Sürücünün "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması üzerine kısa süreli kovalamaca yaşandı.

Durdurulan araçta, Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Düzensiz göçmenler ise işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika

SON DAKİKA: Kars'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
