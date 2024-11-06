Kars'ta Fidanlar Toprakla Buluştu - Son Dakika
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Kars'ta Fidanlar Toprakla Buluştu

Kars'ta yapılan fidan dikim etkinliği kapsamında 600 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger ve diğer yetkililer katıldı. Başsavcı Mehmet Çepni, ağaçlandırma faaliyetinin önemine vurgu yaptı.

06.11.2024 23:37
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Kars'ta fidanlar toprakla buluştu

KARS - Kars'ta fidanlar toprakla buluştu. Toprakla buluşan fidanlara can suyu verildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ceza ve İnfaz Kurumu yerleşkesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Ekinliğe, Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Başsavcı Mehmet Çepni ve adliye personeli katıldı.

Erkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Başsavcı Mehmet Çepni, "6 Kasım 2019 Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. Biz de bu kapsamda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Adalet Komisyonu Başkanlığımız, İdare Mahkemesi Başkanlığımızla beraber bu ağaç dikme faaliyetini gerçekleştirdik. İnşallah vatana, millete hayırlı olur. Yaklaşık 600 fidan toprakla buluştu. Gazi Kars'ımıza hayırlı olsun" dedi.

Daha sonra söz alan Vali Ziya Polat, "Gazi Kars'ımızda bu sene 2 milyon 200 bin fidan ve tohumu toprakla buluşturacağımız. Yine çocuklarımıza da doğaya sahip çıkmak gerektiğini anlatmak, doğaya sahip çıktığımızı onlara göstereceğiz. Artık su stresi yaşayan ülkelerden biriyiz. Ormanlarımız azalıyor. Ama dünyada da en fazla fidan diken ülkeyiz. Hep beraber fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Onların bakımını yapacağız. Meyve fidanlarının özellikle Kars'ımızda toprakla buluşmasını istiyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından fidan dikimleri gerçekleştirildi. Dikilen fidanlara can suyu verildi. Kars Kapalı Cezaevi yerleşkesinde ilk etapta 600 fidan toprakla buluşmuş oldu.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ötüken Senger, Başsavcı, Güncel, Eğitim, Tarım, Çevre, Yaşam, Kars, Son Dakika

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