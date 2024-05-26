Kars\'ta Galatasaray Şampiyonluğu Kutlamalarında Balkon Çöktü, 3 Kişi Yaralandı

Kars'ta bir kafede Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandığı esnada, taraftarların bulunduğu balkonun çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın 2023-2024 sezonu şampiyonu olmasının ardından Kars'ta kutlamalar yapıldı.
Maçın bitmesiyle büyük sevinç yaşayan taraftarlar, Atatürk Caddesi'ndeki bir kafenin balkonuna çıktı. Çok sayıda kişinin çıktığı balkonda çökme yaşandı.
Galatasaraylı taraftarlardan Ferhat K, Serhat K, ve Fatih E. çökme sonucu yüksekten düşerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
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