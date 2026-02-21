Kars'ta Göçmen Kaçakçılığı: Sürücü Tutuklandı

Kars'ta aracında 2 düzensiz göçmeni taşırken yakalanan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir aracı Paşaçayır mevkisinde durdurdu.
Polis ekiplerince araçta yapılan aramada, Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü K.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandı.
Sınır dışı edilecek düzensiz göçmenlerin işlemleri sürüyor.
